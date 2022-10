Gli esami a cui è stato sottoposto l'attaccante belga hanno evidenziato "un risentimento della cicatrice del bicipite femorale della coscia sinistra", probabilmente dovuto all'intensità con cui in questi giorni Lukaku ha spinto per rientrare in campo. Salterà la trasferta di Champions in casa del Bayern e Juventus-Inter. Da capire se riuscirà a rientrare prima della sosta per il Mondiale Condividi

Non c’è pace per Romelu Lukaku. Come annunciato dall’Inter con un comunicato ufficiale, il belga ha sostenuto esami clinico-strumentali questa mattina all'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato "un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra". Per questo motivo, l’attaccante nerazzurro salterà la trasferta di Champions League contro il Bayern Monaco (l’Inter giocherà martedì 1 novembre alle 21) e anche il big match contro la Juventus, in programma a Torino il 6 novembre. Nei prossimi giorni, Lukaku sarà sottoposto ad altri accertamenti e sarà da capire se riuscirà a rientrare prima della sosta per il Mondiale.

Avvio in salita Questa stagione è iniziata in salita per l’attaccante belga. A causa dell’infortunio alla coscia, è stato a lungo fuori per poi rientrare contro il Viktoria Plzen in Champions League (il 26 ottobre) e contro la Samp in campionato (il 29 ottobre). Ha pochi minuti nelle gambe, per un totale di 256 tra Serie A e Champions totalizzati in 5 presenze (durante le quali ha collezionato anche 2 gol e 1 assist). Ora un nuovo stop, probabilmente dovuto all'intensità con cui in questi giorni ha spinto per tornare presto in campo.

Le condizioni di Edin Dzeko Edin Dzeko ha saltato la prima parte dell'allenamento dell'Inter di oggi. Il bosniaco, infatti, ha subito una botta in partita e per non rischiare nulla non è sceso in campo con i compagni. Nessun allarme: Dzeko è a disposizione di Simone Inzaghi e partirà regolarmente per la trasferta contro il Bayern.