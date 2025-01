L'allenatore della Lazio a Sky Sport al termine della vittoria contro il Verona per 3-0: "Siamo scesi in campo per dominare la partita e l'abbiamo fatto con grande personalità. Vogliamo costruire questa identità". Sul mercato: "Guardo solo il lavoro. La finestra di mercato può essere una distrazione per tutti, allenatori compresi, e non voglio commettere questo errore" VERONA-LAZIO: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Dopo tre partite la Lazio torna a vincere in Serie A. I biancocelesti battono 3-0 il Verona e rispondono alla vittoria della Juventus tornando al quarto posto in classifica. "Era una partita complicata – ha detto l'allenatore della Lazio Marco Baroni a Sky Sport – ma siamo entrati con grande voglia. Siamo scesi in campo per dominare la partita e l'abbiamo fatto con grande personalità. Abbiamo messo in difficoltà un Verona che sta bene. Sarebbe stata una partita diversa se non avessimo avuto questo atteggiamento. Ora c’è da recuperare le energie e pensare alla partita delicata di giovedì contro un avversario di grandissimo livello”.

"Dobbiamo esser concentrati sul lavoro" Sulle assenze avute nelle ultime partite e sul rendimento della squadra: "Non è sempre facile poter usufruire di tutti. Quando però la squadra gioca così sa interpretare bene la sfida perché ha qualità. Giochiamo in coralità e diventa difficile per qualunque avversario. Vogliamo costruire questa identità. A volte lo faremo anche con altri interpreti. La squadra deve rimanere concentrata sul lavoro e sul percorso. Dobbiamo pensare solo a quello".