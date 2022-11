La Digos di Milano ha individuato alcuni tifosi nerazzurri che sabato scorso, durante l'intervallo di Inter-Sampdoria, hanno costretto gran parte dei presenti in Curva Nord a lasciare gli spalti per omaggiare, a loro singolarissimo modo di vedere, Vittorio Boiocchi, il leader della tifoseria ultrà interista ucciso poco prima in un agguato sotto casa. È quanto comunica in una nota la questura del capoluogo lombardo. Gli investigatori che da giorni lavorano sui video - ne hanno esaminati al momento solo una parte - e tra qualche giorno scriveranno una relazione dettagliata da trasmettere in Procura, hanno individuato due tifosi che, risulta dalle immagini, avrebbero messo in atto il diktat arrivato dalle 'prime file', ossia far defluire il pubblico, anche chi avrebbe voluto restare. Un terzo ultrà invece avrebbe usato violenza verso una persona che esitava a lasciare San Siro. In corso anche approfondimenti su due spettatori che hanno chiamato il 112 per lamentarsi e si sta cercando di rintracciare alcuni autori delle segnalazioni che hanno fatto il giro del web, affinché diano la loro versione dei fatti. Tutto questo in vista della possibile apertura di un'inchiesta penale e dell'avvio delle procedure per l'emissione dei Daspo.