E' tempo di big match in casa Juventus e, naturalmente, della classica conferenza della vigilia. Massimiliano Allegri, in attesa dell'Inter, ha parlato così: "E’ una partita importante, è il derby d’Italia, è Juve-Inter: è sempre una partita molto sentita, ad alta tensione. E’ bella da giocare. Non è una gara della svolta, il campionato è lungo: una vittoria ci offrirebbe la possibilità di dare continuità ai risultati sapendo di aver affrontato una squadra molto forte. L'Inter è una squadra esperta, dovremo avere coraggio. Noi cerchiamo di rincorrere i primi quattro posti". Il tecnico della Juve non si sbilancia sulle scelte: "La formazione non l’ho ancora decisa. I centrocampisti l’altro giorno hanno giocato tutti bene, ma sarà una partita diversa rispetto al Psg". E proprio rispetto alle ultime gare: "Siamo più attenti all'interno della partita, stiamo facendo un percorso per tornare ad alti livelli. Nel percorso abbiamo trovato giovani con qualità e su cui posso fare affidamento".