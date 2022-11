Lo spagnolo era presente allo U-Power Stadium per la partita tra Monza e Hellas Verona. Il calciatore era stato accoltellato il 27 ottobre scorso in centro commerciale di Assago. Accompagnato dalla moglie, si è intrattenuto con la squadra, con Palladino e l'Ad Galliani. Lo stesso allenatore a fine partita ha dedicato a lui la vittoria per 2-0

MONZA-VERONA 2-0: GLI HIGHLIGHTS