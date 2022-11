Festa biancoceleste all'Olimpico, derby vinto 1-0 grazie al gol di Felipe Anderson. Così Maurizio Sarri nel post-partita: "Non è stato un match di alto livello tecnico, ma di grande dispendio di energie nervose. Il nostro obiettivo era fare contento il nostro popolo". Sul peso del derby di Roma: "Non è mica come quelli di Londra... Forse questa settimana l'abbiamo pagato". Felipe Anderson: "Grazie a Immobile che mi ha dato qualche consiglio"

Nel momento più difficile della Lazio è arrivata la svolta attraverso la partita più importante. Dopo le sconfitte contro Salernitana e Feyenoord, quest'ultima costata l'Europa League e il conseguente playoff di Conference, i biancocelesti vincono 1-0 il derby e si rilanciano in classifica. Nonostante le assenze di Immobile e Milinkovic-Savic, la Lazio aggancia l'Atalanta al 3° posto nel segno di Felipe Anderson. Soddisfatto Maurizio Sarri nel post-partita: "Oggi l'aspetto più importante era fare contento il nostro popolo. Questo era l’obiettivo del derby. Non è stata una partita di alto livello tecnico, ma di grande dispendio di energie nervose e quindi divertente da vedere. Non era facile nel finale contrastare la fisicità della Roma. Come l'avevamo preparata? Attaccando le uscite dei loro difensori con le nostre punte esterne, come è accaduto col gol. Sicuramente ci dà soddisfazione, ma personalmente ancora di più vedere i ragazzi giocare col cuore".