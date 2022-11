La storia di Giulio, tifoso della Lazio, arriva dall’Ospedale Bambino Gesù di Roma dov’è stato in cura per via di un’aplasia midollare. Il suo medico, di fede giallorossa, aveva fatto una promessa al giovane paziente: “Guarirai e andremo all’Olimpico a vedere il derby insieme”. Promessa mantenuta, come testimonia la fotografia pubblicata proprio sul profilo social dell’Ospedale

