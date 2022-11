Le probabili formazioni della 14^ giornata

Dopo le emozioni dei tre scontri diretti dell’ultimo turno, non c’è molto tempo per festeggiare o analizzare cosa non sia andato per il verso giusto. Alle porte c’è l’ultimo infrasettimanale prima della lunga sosta per il Mondiale. Tutte le squadre di alta classifica sono impegnate in gare piuttosto abbordabili ma come spesso ricordiamo….le trappole sono dietro l’angolo