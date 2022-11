Un capolavoro. Il bellissimo tiro al volo di Dzeko contro il Bologna non solo ha dato il via alla rimonta dell’Inter (6-1 il finale), ma ha permesso al bosniaco di compiere un sorpasso "speciale" e "storico": a 36 anni e 237 giorni, l’attaccante è infatti diventato il 2° giocatore più anziano a trovare il gol in Serie A con la maglia dell'Inter, dietro solo a Mihajlovic (37 anni, 47 giorni), scavalcando in questa speciale classifica il mito Meazza (36 anni, 233 giorni). IL VIDEO

INTER-BOLOGNA 6-1: HIGHLIGHTS