Romero: "Grande emozione segnare all'Olimpico"

Un gol di rapina, il primo in serie A con la maglia della Lazio e il primo nel nostro campionato per un classe 2000. Luka Romero regala tre punti alla squadra di Sarri contro il Monza e porta i biancazzurri al secondo posto in classifica accanto al Milan: " Un'emozione enorme per me segnare all'Olimpico"

Una serata speciale per Luka Romero, il talento di nazionalità argentina, che si è fatto in anticipo di 8 giorni il regalo per i suoi 18 anni. Con la rete al Monza infatti ha portato tre punti alla Lazio e il secondo posto in classifica alla pari del Milan. Un gol che lo porta nella storia del club essendo, nel dopoguerra, il più giovane calciatore ad andare in gol. Prima di lui, negli anni 30, solo Alessandro Capponi (17 anni e 129 giorni, ci era riuscito. A fine gara tutta la sua gioia: "Prima di tutto provo una grande emozione per aver segnato qui all'Olimpico davanti a tanta gente e poi per aver preso i tre punti". Alla fine un abbraccio speciale soprattutto con Luis Alberto che era in panchina: "Tutta la squadra mi dà consigli, sono felice per questo, mi supportano molto, mi sento bene qui. Luis Alberto è un amico speciale. Per me è importante la considerazione del mister. Stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così. Miglior regalo per i 18 anni? Questo è il miglior regalo del mondo"