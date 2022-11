L'allenatore della Lazio analizza il successo sul Monza con il conseguente secondo posto in classifica: "La classifica ora ha valore zero e non la guardiamo. Oggi era più difficile che con la Roma perché avevamo speso tante energie. La Lazio ha potenzialità per diventare come Napoli, Chelsea e Juve. La gara con i bianconeri? Importante ma nulla di più"

C'è soddisfazione nelle parole di Maurizio Sarri dopo il successo sul Monza che porta la Lazio al secondo posto in classifica a quota 30 con il Milan. Un successo arrivato dopo le energie sprecate nel derby vittorioso: " A livello mentale oggi era più difficile che con la Roma perché con loro avevamo speso tantissimo e infatti la prima mezz'ora abbiamo sofferto, non alzavamo i ritmi ma poi piano piano ne siamo venuti fuori e abbiamo vinto - dice - La classifica? Ora ha valore zero e non la guardiamo , ci dà speranza il fatto che abbiamo vinto in una situazione in cui spesso lo scorso anno eravamo in difficoltà". Immobile è recuperato e ha giocato uno scampolo di gara: "Era obbligatorio aspettare una fase di partita in cui il rischio di restare in 10 era limitato".

"Con la Juve una gara importante ma nulla di più"

vedi anche

Lazio-Monza 1-0, gol e highlights

Una Lazio che ha sofferto nel primo tempo ma che poi è venuta fuori nella ripresa: "Cosa ho detto? Solamente che eravamo a metà strada per coprire la palla, ci mancavano metri per andare sui loro esterni, sotto altri punti di vista ho detto alla squadra che dovevamo tirare fuori umiltà e accettare che il Monza potesse metterci in difficoltà. L'appello era all'umiltà e all'applicazione". Il gol è arrivato grazie a un ragazzo non ancora diciottennne: "Romero? E' andato in campo anche a 16 anni, io non ne parlo molto volentieri perché è in crescita, sta migliorando e penso che meno se ne parli e meglio è, deve continuare a migliorare e la testa questo ragazzo ce l'ha". Sulle potenzialità della Lazio rispetto alle altre big allenate da Sarri ovvero Napoli, Chelsea e Juve: "Le potenzialità se le porta via il vento ma vanno espresse e questa squadra non le ha ancora espresse. Rispetto a Napoli, Chelsea e Juve è un gradino sotto ma ha potenzialità per salire. Con la Juve? E' solo una gara importante, è esagerato pensare che sia qualcosa in più con 23 partite ancora da giocare".