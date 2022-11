Pierre Kalulu e il Milan insieme fino al 30 giugno del 2027 . Il difensore ha infatti rinnovato il suo contratto con il club rossonero. Il francese è arrivato nel tardo pomeriggio a Casa Milan insieme al suo agente, pochi minuti dopo sul sito del club è arrivata l’ufficialità. Il contratto del 22enne francese, arrivato a parametro zero nel 2020 dalla seconda squadra del Lione, era in scadenza al 30 giugno del 2025. Kalulu in breve tempo è diventato una sicurezza per Pioli, che lo impiega sia al centro della difesa che sulla destra. Le prestazioni sempre più convincenti sul campo hanno portato il club ad allungargli il contratto, adeguando lo stipendio del difensore: ora avrà un ingaggio a salire, che varierà dai 2 milioni di euro a stagione ai 2,4. Un’intesa trovata al termine di una discussione in piedi da tempo. Secondo transfermarkt.it, il valore attuale del difensore si aggira intorno ai 28 milioni di euro.

I numeri di Kalulu al Milan

In questa stagione, Pioli ha puntato su Kalulu soprattutto in Champions, dove il francese ha giocato tutte le sei partite del girone da titolare. Anche in Serie A è sempre stato presente, ma è partito dal primo minuto 9 volte su 14. Nato il 5 giugno del 2000 a Lione, è arrivato a Milano nel 2020, senza nemmeno avere alle spalle una sola presenza nella Prima Squadra del Lione. Nazionale Under 21 francese, in tre stagioni di Milan ha già collezionato 55 presenze in A, con due reti realizzate. 15 invece le presenze nelle coppe europee, tra Champions ed Europa League. Numeri che ora continueranno a crescere. Da qui al 2027