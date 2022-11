Contro la Samp, Colombo è diventato il più giovane giocatore ad aver segnato almeno 3 gol in questo campionato, battendo di pochi giorni Samardzic, in rete anche contro il Napoli. Lecce e Udinese si confermano così tra le squadre che mandano più in gol i loro giovani: ecco la classifica considerando i giocatori nati dopo il 1° gennaio 2001