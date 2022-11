Tre punti fondamentali per i rossoneri, che battono 2-1 al 91' la Fiorentina. Il 2022 del Milan si chiude con una vittoria e l'analisi del direttore tecnico Paolo Maldini: "Il pareggio per noi era una mezza sconfitta, la forza di volontà ha fatto la differenza. Rincorsa al Napoli? Ci crediamo, non sarà facile per loro tenere questo ritmo". E sui singoli: "Aspettiamo De Ketelaere, altri nostri giocatori hanno avuto bisogno di tempo. E Ibra..." GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A Condividi

Tre punti per chiudere al meglio il 2022. Missione compiuta dal Milan, che fatica contro la Fiorentina ma la spunta al 91' con l'autorete decisiva di Milenkovic. Sesta vittoria su sette gare casalinghe per i rossoneri, che restano al 2° posto a -8 dalla capolista Napoli. Al termine della partita, Stefano Pioli non ha parlato per motivi personali, ma a commentare la vittoria è stato Paolo Maldini. Così l'analisi del direttore tecnico del Milan: "Sapevamo che una vittoria avrebbe cambiato i mesi durante il Mondiale, la sosta e la preparazione. L'abbiamo ottenuta con sacrificio, senza il gioco armonioso che in questo 2022 ci ha contraddistinto. Ma avevamo voglia di vincere. Qualcuno può aver giocato pensando al Mondiale? Noi abbiamo molti giocatori che andranno, prendete Giroud che a 36 anni corre per 90 minuti. Può essere un pensiero per chi rientra da un infortunio, ma non è il nostro caso. Nemmeno per Dest che si è messo a disposizione".

"Crediamo alla rincorsa sul Napoli" approfondimento Il Milan torna a -8 dal Napoli: 2-1 ai Viola La pausa al campionato impone i primi bilanci stagionali per il Milan, compito analizzato dallo stesso Maldini: "La classifica dice che abbiamo due punti in meno dell’anno scorso. La differenza è che il Napoli ha fatto cose incredibili e quindi è merito loro. Noi siamo in linea, siamo stati brutti a Cremona ma per il resto non si può dire nulla: ottavi di Champions e abbiamo una consapevolezza diversa. La rincorsa al Napoli? Ci crediamo: l’anno scorso al derby eravamo a -7 e poi abbiamo vinto. Non sarà facile per loro tenere questo ritmo fino alla fine, noi dobbiamo esserci".

"Aspettiamo De Ketelaere. E Ibra…" approfondimento La classifica della Serie A Tornando alla partita, Paolo Maldini ha detto: "Nel finale poteva succedere di tutto: il rischio ci stava, ma il pareggio per noi era una mezza sconfitta. La forza di volontà fa fare cose che non sono studiate né consone a certi momenti, ma fa la differenza. Gioco meno armonioso? Siamo un po’ scarichi di energie, può capitare". In chiusura un pensiero ai singoli a partire da De Ketelaere: "Ciò che cambia per lui è avere nuove nozioni rispetto al suo vecchio club. Ma gli abbiamo fatto un contratto lungo, lo aspettiamo e i giudizi devono essere parziali. Prima di lui ci sono stati altri esempi di giocatori che hanno impiegato tempo per maturare". A proposito di maturità, come sta Ibrahimovic? "Sta bene, speriamo possa tornare per gennaio".