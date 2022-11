Il sorriso ritrovato di Federico Chiesa dopo il lungo infortunio è un'altra bella notizia in casa Juve: "Sono stati 10 mesi infiniti, ad agosto il traguardo sembrava vicino ma a ogni allenamento avevo problemi al ginocchio - ha spiegato a Sky Calcio Club -. E’ stato difficile, ma con forza e tenacia ne sono uscito. Poi ci sono voluti 2 mesi per riprendere confidenza col campo". Adesso l'obiettivo è tornare al top: "Avrei preferito partecipare al Mondiale, ma sfrutterò la pausa per recuperare"

