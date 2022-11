Dopo 15 giornate, la squadra di Spalletti ha fatto meglio di quelle che nelle due stagioni con Diego in campo portarono il Napoli allo scudetto. L'allenatore si è affidato al blocco dei "magnifici otto", cioè a quei giocatori utilizzati in campionato e Champions per oltre mille minuti. Ma anche chi ha avuto meno spazio si è rivelato decisivo

Otto giocatori. Come i punti di vantaggio sulla seconda. I magnifici otto di Luciano Spalletti. Gli uomini con almeno mille minuti nelle gambe tra campionato e Champions. Si potrebbe pensare che le fortune del Napoli in fuga poggiano proprio di questo gruppo di giocatori, quelli a cui Spalletti ha concesso più minuti di gioco. Eppure a scorrere bene la lista, senza nulla togliere a Osimhen e agli altri sette (più Meret ovviamente) saltano all’occhio le assenze di chi nei primi tre mesi della stagione ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano. Prendere questi quattro, altrettanto magnifici: Raspadori, Simeone, Lozano e Politano. 19 gol totali. Decisivi in campionato e Champions. E che dire di Elmas, straordinario a Bergamo e contro l’Udinese? Olivera, Juan Jesus in difesa, Ndombele a centrocampo.