Di nuovo in Arabia Saudita: sono state annunciate sede e data della Supercoppa italiana. La sfida, che vedrà sfidarsi Milan (vincitore dello scudetto) e Inter (che ha conquistato la Coppa Italia) si svolgerà infatti a Riyad, capitale del paese arabo. Decisa anche la data: si giocherà il 18 gennaio alle 20 ora italiana, le 22 locali al King Fahd International Stadium. L'unico derby precedente in Supecoppa, nel 2011, si era giocato anche in quel caso fuori dai confini nazionali, a Pechino, e aveva visto i rossoneri imporsi per 2-1