Il portiere camerunense dell'Inter si racconta a Sportweek: "So quanto valgo e non sono sorpreso di essere titolare". E sul rapporto con Handanovic: "E' un campione, ma non il mio modello perché siamo diversi. Io mi sento più moderno"

André Onana tra campionato e Mondiali in Qatar. Il portiere camerunense si è raccontato a Sportweek e ha soprattutto raccontato i suoi primi mesi all'Inter. "Fin da quando è iniziata la trattativa, un paio di anni fa, mi vedevo come il nuovo portiere dell'Inter. Ausilio è stato molto diretto col mio agente, come piace a me. Quando un club così ti vuole come fai a dire no? Puoi essere solo lusingato e felice. Sento che stanno iniziando tutti a volermi bene".