Manca ancora l'ufficialità, ma gennaio dovrebbe essere il mese del debutto in Serie A del fuorigioco semiautomatico (innovazione già utilizzata ai Mondiali). Test effettuati a Lissone, sede del Var, dagli arbitri delle Can A e B. E qui vi spieghiamo come funziona: VIDEO

Il fuorigioco semiautomatico pronto a fare il suo ingresso anche in Serie A , un'innovazione che dovrebbe partire da gennaio , ma manca ancora l'ufficialità. La tecnologia si chama SAOT - acronimo di Semi-Automated Offside Technology - è già in uso nelle partite dei Mondiali 2022 in Qatar.

I test e il via a gennaio

Gli arbitri delle Can A e B hanno effettuato i test a Lissone, sede del Var, per essere pronti in vista della ripresa del campionato. Come detto, però, l'ufficialità e quindi il via libero definitivo di Lega e Federcalcio, anche se circola l'ipotesi del 4 gennaio come data del debutto.