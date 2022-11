Filippo Antonelli non è più il direttore sportivo del Monza. Il diesse delle promozioni, lui ne ha vissute ben quattro, dalla Serie D in su ai tempi del presidente Nicola Colombo e di mister Marco Zaffaroni, lascia “dopo un cordiale colloquio” con l’amministratore delegato Adriano Galliani. Antonelli era stato calciatore del Monza tra il 1996 ed il 1998. Una volta lasciata la professione, si era spostato dietro la scrivania, con una prima esperienza alla Pro Patria. Nel 2015 divenne il nuovo dirigente d’area sportiva della società brianzola rinata dalle ceneri del fallimento di poche settimane prima. Antonelli è stato l'artefice della prima storica promozione in A del club collaborando con Galliani in tutte le successive campagne di rafforzamento. Al suo posto è stato promosso l'ex club manager Michele Franco