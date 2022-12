L'allenatore rossonero ospite a Sky Calcio Club in compagnia di Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Marco Bucciantini e Paolo Di Canio. Dalla "regola" della chiamata dei suoi giocatori al Mondiale a Ibra e la sua storia da allenatore. Tutto live dalle ore 23 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24 Condividi

A Sky Calcio Club ospite l'allenatore rossonero, tra tanti temi. Dal Mondiale (e la regola data ai suoi giocatori della chiamata dopo ogni partita) a Ibra, la sua storia da allenatore, il ricordo di Astori. Ecco il meglio delle sue parole, live dalle ore 23 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24.

Giroud e la videochiamata prima di allenarlo "Giroud è in un momento psicofisico ottimale, ha affrontato questo Mondiale in grande forma. Sono contento per lui e per Theo Hernandez. Mi sono bastate un paio di videochiamate prima che arrivasse per capire l'uomo, poi è un grande giocatore. Lavora per la squadra, fa gol. Ero convinto che il club avesse preso un grande giocatore. Un bellissimo ragazzo. Motivato, sereno. Raccoglie tutte le caratteristiche di un leader. Meglio che torni prima o vinca? Sempre meglio allenare giocatori felici e motivati. Kjaer è tornato deluso, per esempio".

La regola di Pioli ai giocatori al Mondiale: "Chiamarmi dopo ogni partita" "Leao? Ho dato una regola ai giocatori al Mondiale, possono stare tranquilli ma hanno l'obbligo di chiamarmi alla fine di ogni partita, così da raccontarmi come stanno. Gioca poco nel Portogallo? Difficile giudicare, hanno una rosa di qualità altissima". E sulla sua crescita nel Milan: "Se lo vedi in allenamento capisci subito il suo incredibile potenziale. Nel tempo ha dovuto svilupparsi e capire come giocare, e a rapportarsi in una realtà come il Milan, dove le pressioni sono diverse. C'è voluto tempo ma il potenziale per essere un grande c'era tutto. Credo possa fare ancora un altro salto per diventare un campione".

"Della Spagna il miglior gioco al Mondiale" "Mondiale? Penso sia un torneo di individualità quello del 2022. Il motivo penso sia semplice, prima si stava cinquanta giorni insieme, oggi sono partiti dopo una settimana. Per un allenatore è difficile dare un'identità precisa e completa. Anche se Luis Enrique ci è riuscito, la Spagna gioca il miglior calcio. A livello tecnico-tattico non ci sono state grosse sorprese".

Come torneranno i giocatori dal Mondiale? "Per chi ha rifiatato è un bene, chi non era al Mondiale arriverà a gennaio in ottime condizioni fisiche e mentali. Chi era in Qatar è un punto interrogativo. Può esserci, sulla carta, un piccolo vantaggio per chi ne ha visti partite meno, ma è tutto da vedere".

"Gli esoneri sono una mazzata" "Oggi sono qui, penso, perché abbiamo vinto lo scudetto. Ma le esperienze negative mi sono servite per migliorarmi, piuttosto che le situazioni positive. Come si prova all'esonero? È una mazzata, ti impediscono di chiudere un lavoro. Qualsiasi esonero lo ritieni ingiusto, salvo quello di Palermo, per me. Ma passato il momento del dolore, cerchi di capire. Ad ogni ripartenza sono partito con una consapevolezza maggiore".

Il ricordo di Astori "Quello che è capitato a Davide ci ha toccato nel profondo. Purtroppo è una situazione che mi ha permesso di crescere, di migliorare. Dopo la sua perdita, nella gestione della squadra ho scoperto situazioni nuove. Che mi hanno aiutato a comprendere, osservare e stare ancora più vicino ai miei giocatori. Il colpo è stato tremendo. Quando ci siamo ritrovati due giorni dopo, mi sono sentito di avvicinarmi tanto a loro. Con ognuno ho cercato di capire e aiutarlo a superare un momento difficile, e loro hanno aiutato me".

Il racconto dell'esonero a Palermo (prima di iniziare il campionato) "Palermo? Venimmo eliminati ai preliminari di Europa League contro il Thun (era l'inizio della stagione 2011-12, ndr). Non mi ero ben inserito nell'ambiente. Dovevamo giocare la prima a Novara sul sintetico, appena finito l'allenamento per prepararci sul sintetico venni avvisato dello sciopero e che la prima non si sarebbe giocata. Organizziamo allora un'amichevole col Napoli, perdendo. Torntati a Palermo, al centro sportivo, trovo tanti giornalisti all'ingresso. Non sapevo ancora nulla. Appena dentro, i magazzinieri mi abbracciano, e allora capisco qualcosa. Poi mi chiama il presidente. Dopo un aperitivo mi ha detto tutto: 'Se non ti esonero oggi, succede alla prossima partita'. Gli ho dato ragione, non mi stavo inserendo. Del presidente Zamparini ho un bel ricordo, fu correttissimo con me".