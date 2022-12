Sei gol con sei marcatori: l'Inter batte il Gzira

Vittoria senza difficoltà per l'Inter nella prima uscita a Malta, sede del training camp nerazzurro fino al 9 dicembre. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno battuto 6-1 il Gzira United, club che milita nella massima serie maltese. Al netto della forza dell'avversario, l'Inter ha offerto una buona prestazione, sfruttando soprattutto il lavoro sulle fasce. Tre gol, infatti, portano la firma degli esterni: in rete sono andati Bellanova (colpo di testa su cross di Bastoni), Gosens (servito in profondità da Bastoni) e Dimarco (tiro in corsa su cross rasoterra di Mkhitaryan). Completano il tabellino Asllani (conclusione da fuori area sugli sviluppi di una punizione), Calhanoglu (direttamente da calcio di punizione) e Mkhitaryan (di testa su assist di Dimarco). Il Gzira è andato a segno nell'unica occasione, nata sugli sviluppi di un calcio d'angolo con il tap-in sul secondo palo di Jefferson, bravo a liberarsi dalla marcature di Skriniar. Ampie rotazioni per Inzaghi che nel secondo tempo ha dato spazio ai tanti giovani presenti in panchina, oltre a Valentin Carboni, unico Primavera in campo dall'inizio.