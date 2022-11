Se il Mondiale è una lotta tra nazionali, i club non sono affatto spettatori disinteressati: i loro giocatori hanno l'occasione di mettersi in mostra in un palcoscenico importante, tra aspettative e pressioni, con la possibilità di aumentare i propri status e valore. Dopo i primi due turni della fase a gironi, ecco quali sono le squadre (e i campionati) i cui giocatori stanno facendo meglio in termini di partecipazione in fase realizzativa (gol più assist). In testa il Barcellona, tra le prime 8 c'è anche il Milan