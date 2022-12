Spalletti pronto a riabbracciare reduci dal Qatar

Tutti i giocatori del Napoli sono stati eliminati dal Mondiale. Spalletti si prepara a riavere il gruppo al completo (compreso l'infortunato Rrahmani) per poter continuare a stupire in campionato e Champions, come nella prima parte di stagione

Tutti fuori, tutti dentro. Di nuovo, nel progetto legato a Luciano Spalletti pronto a riabbracciare i reduci dal Qatar. Non prima però di un meritato periodo di vacanza. 15 giorni per smaltire le fatiche mondiali e la delusione di chi non è riuscito ad approdare neanche agli ottavi, centrati solamente da Zielinski e Kim Minjae.

Anguissa, Olivera e Lozano i primi a rientrare, il 20 dicembre, per ultimo, il sud coreano eliminato dal Brasile. Ad attenderlo, a Castel Volturno, il gruppo al completo, in questi giorni al lavoro nel ritiro in Turchia. Doppia seduta di allenamento, come nei ritiri estivi a Dimaro e Castel di Sangro, dove Spalletti ha cominciato pazientemente a lavorare sulla squadra che ha saputo stupire in campionato e Champions, conquistando la vetta delle classifiche.

L’obiettivo è fare copia e incolla anche a gennaio, alla ripresa della Serie A, con tutti gli uomini a disposizione, compreso Rrahmani, che per il momento sta ancora lavorando a parte. Una scelta dettata più che altro dalla prudenza e soprattutto dal tempo ancora a disposizione per recuperare al meglio. Nessuna fretta dunque per lui e per i reduci dal Qatar, ma solo la consapevolezza non di poco conto che a gennaio saranno tutti dentro e che il Mondiale non ha lasciato strascichi.