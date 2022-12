Rispetto alla prima amichevole giocata lunedì 5 dicembre Simone Inzaghi cambia la formazione per tre undicesimi: in campo dall'inizio si rivede Barella , con Calhanoglu tornato al ruolo ormai consolidato di regista e Asllani in panchina, mentre Dimarco prende il posto di Gosens a sinistra e Mkhitaryan quello di Carboni in appoggio a Dzeko. Tra i pali sempre Handanovic , capitano per l'occasione e nuovamente apparso in buona forma dopo un lungo periodo senza giocare. L'Inter parte forte e va vicina al vantaggio dopo pochi minuti con Barella, il cui tiro viene respinto in area dal braccio di Baidoo: il centrocampista chiede il calcio di rigore che l'arbitro però non concede. Il vantaggio nerazzurro non tarda comunque ad arrivare: prima Dzeko spreca due ottime occasioni, poi, al 20 ', è Mkhitaryan a firmare il primo gol con un bel piatto sul primo palo su assist perfetto di Dimarco . Nonostante la rete l'Inter continua ad accelerare e sul finale del primo tempo trova il raddoppio : cross di Calhanoglu sul secondo palo e colpo di testa vincente di Acerbi , partito in posizione dubbia. Poco prima del duplice fischio altra occasionissima per Dzeko, che però fallisce il tris.

Secondo tempo

Nella ripresa non la solita girandola di sostituzioni ma solo due cambi per Inzaghi, che inserisce Asslani e Gosens per Calhanoglu e Dimarco. La musica non cambia ed è ancora l'Inter a fare la partita, con Mkhitaryan che prima va in rete con un bel pallonetto vanificato dalla iniziale posizione di partenza in fuorigioco, poi sbaglia un colpo di testa da ottima posizione. Per la prima volta si fa vedere anche il Salisburgo: chiamato in causa Handanovic, bravo a rispondere presente due volte in cinque minuti tra il 55' e il 60'. Una decina di minuti più tardi, però, ecco il tris dell'Inter: apertura di Mkhitaryan per Bellanova, cross per Dzeko e sponda ancora per l'armeno che firma la doppietta personale. Nel finale spazio a Cordaz e a diversi giovani, tra cui anche Valentin Carboni, che trova in spaccata la gioia personale nei minuti di recupero su assist di Gosens. La squadra di Inzaghi, in attesa del rientro dei giocatori eliminati dai Mondiali, riprenderà ora a lavorare prima della prossima amichevole in programma il 17 dicembre con il Betis Siviglia.