Ai box per l'infortunio al polpaccio e il problema al soleo, Maignan (dopo aver affrettato i tempi) sta recuperando gradualmente e non si allena ancora con la squadra. Pioli ha chiesto calma e quindi salterà almeno le prime tre amichevoli contro Lumezzane, Arsenal e Liverpool. Potrebbe esserci con il PSV per riprendere confidenza col campo. Il portiere rossonero ha grandi possibilità di essere titolare alla ripresa con la Salernitana il 4 gennaio

PIOLI ASPETTA I NUOVI: FARANNO COME TONALI?