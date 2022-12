De Ketelaere & Co: i "nuovi Tonali" del Milan?

Sandro Tonali è uno dei simboli del Milan. Del recente passato. Del presente e del futuro. Ma Sandro Tonali è l’emblema, è il calciatore manifesto della politica rossonera. Arrivato giovanissimo a Milano, il Milan lo ha atteso per una lunga stagione fatta di alti e bassi, prima dell’esplosione definitiva. E questo Tonali, oggi, la sua maglia numero otto, se lo godono tutti in società ma soprattutto se lo godono i tifosi rossoneri che sperano presto di riservare un trattamento del genere anche per De Ketelaere e i suoi fratelli, i tanti giovani arrivati nell’ultimo mercato estivo, molti dei quali sbarcati a Milanello davvero in extremis. A poche ore dal gong finale e quindi a preparazione finita e stagione già in corso. Sarebbero servite forse settimane di allenamento per inserirli al meglio all’interno del contesto rossonero. Ma il fitto calendario, ha stoppato ogni strategia di inserimento nei tempi e nei modi che sarebbero stati più giusti.