Quando si ripartirà è noto, come invece sarà la grande incognita di tutte, Lazio compresa. Ecco perché le due amichevoli che la prossima settimana i biancocelesti disputeranno in Turchia forniranno a Sarri qualche risposta in più. Intanto si rivedrà Immobile, che non gioca da ormai due mesi. Mai in carriera si era dovuto fermare per un periodo così lungo. Vero, la Lazio ha tenuto botta anche senza di lui, Felipe Anderson se l'è cavata bene da centravanti e all'occorrenza verrà di nuovo riproposto nel ruolo come da indicazioni chiare fornite dagli allenamenti di ripresa a Formello, ma con il titolare è un'altra cosa, anzi un'altra Lazio. Lo dicono i numeri: ripartirà la rincorsa ai duecento gol in carriera, ha tanta voglia di recuperare il tempo perduto.