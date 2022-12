via al ritiro

Primo giorno di lavoro a Dubai per il Milan di Stefano Pioli: l'allenatore rossonero recupera Alexis Saelemaekers e si prepara a ritrovare in gruppo altre quattro pedine fondamentali. Al lavoro anche Ibrahimovic e Florenzi, seppur ancora non così vicini al rientro. Ecco il punto sugli infortunati in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per i Mondiali dal nostro inviato a Dubai, Peppe Di Stefano L'INTERVISTA A SCARONI. VIDEO