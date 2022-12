Dopo la tournée in Giappone e il rientro a Trigoria, comincia la seconda parte della nuova preparazione dei giallorossi in vista della ripresa del campionato. In Portogallo ci sarà anche l'olandese, rientrato in squadra ma comunque fuori dai piani di Mourinho e in partenza. Intanto il capitano giallorosso dimostra di essere già in forma, segnando un meraviglioso gol in rovesciata nell'ultimo allenamento a Trigoria

TUTTE LE AMICHEVOLI DELLE SQUADRE DI A