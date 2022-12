Tra i nerazzurri in partenza per Siviglia in vista dell'amichevole di sabato 17 dicembre col Betis non ci saranno cinque giocatori: out Lukaku e Onana, che continuano il lavoro post Mondiale, e Correa, recuperato dal problema al tendine ma in cerca di una buona condizione fisica. Oltre a loro indisponibili D'Ambrosio e Zanotti

Archiviata la tournée a Malta con le vittorie nelle amichevoli contro Gzira United e Salisburgo e completato il lavoro di questi giorni ad Appiano Gentile, l'Inter è pronta per il terzo test di preparazione in vista della ripresa del campionato fissata il prossimo 4 gennaio. Tra i nerazzurri in partenza per Siviglia, dove alle 18 di domani, sabato 17 dicembre, affronteranno il Betis, non ci saranno cinque giocatori: rimarranno a Milano infatti Lukaku, Onana, Correa, D'Ambrosio e Zanotti. Oltre a Lautaro Martinez e Brozovic, impegnati ancora in Qatar per i Mondiali.