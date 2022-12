Serie A

Mancano circa 20 giorni alla ripresa del campionato e quasi tutti gli allenatori devono fare i conti con alcuni infortunati. Scongiurato l'intervento per Quagliarella della Samp, mentre in casa Inter sono stati esclusi problemi muscolari per Brozovic, sostituito per un fastidio durante la semifinale del Mondiale tra Argentina e Croazia. Ecco la situazione squadra per squadra con gli indisponibili