Il prossimo stadio di Belgrado potrebbe essere intitolato a Mihajlovic

Dopo aver omaggiato Sinisa nella cerimonia organizzata dalla Stella Rossa al Marakana, il presidente serbo Vucic ha definito una buona idea la proposta lanciata da alcuni di intitolare a Mihajlovic il prossimo nuovo stadio nazionale in via di progettazione a Belgrado. Stando ai media locali, una delegazione della Federcalcio serba parteciperà ai funerali solenni di Sinisa Mihajlovic in programma oggi a Roma