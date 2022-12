Mondiali

Dal rigore trasformato da Montiel al trofeo sollevato al cielo da Messi: una notte indimenticabile per l'Argentina che ha celebrato un titolo che mancava dal 1986. Leo festeggia prima con la famiglia poi viene portato in trionfo con la Coppa sotto la curva dei suoi tifosi, in un'immagine che ricorda molto quella di Maradona nell'86 LA FESTA IN GIRO PER IL MONDO - DI MARIA, L'UOMO DELLE FINALI