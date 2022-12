Si riapre il procedimento sportivo in merito al caso plusvalenze a carico di 9 società e di 52 dirigenti. Oltre alla Juventus, sono coinvolte Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara. Il Procuratore federale infatti ha ritenuto che nelle carte della Procura di Torino vi siano nuovi e probanti elementi, tali da rendere quindi fondata la richiesta di revocazione parziale della decisione presa dalla corte federale d’appello lo scorso maggio, quando furono tutti prosciolti: i dirigenti e le società, che allora erano 11 e non 9, essendoci anche il Chievo e il Napoli. Ma l’operazione Osimhen nulla c’entra con la Juve e quindi con l’inchiesta Prisma, rimane quindi al momento argomento d’interesse solo della Procura di Napoli. Entro 30 giorni si terrà l’udienza di discussione del ricorso e in quell’occasione il procuratore federale presenterà le richieste che andranno dalla multa alla penalizzazione in punti fino alla retrocessione. Non solo, il procuratore ha riscontrato nelle carte della Procura di Torino delle nuove plusvalenze, che non erano quindi state considerate nel primo processo e su queste ha aperto una nuova indagine, che coinvolge la Juventus ed altre società di cui non viene fatto il nome. La Procura federale, che a fine novembre ha aperto il fascicolo anche sulla manovra stipendi della Juve per il biennio 2019/21, ha invece tempo fino a fine gennaio per decidere se dare il via a un processo sportivo. Dovrà stabilire se si è configurato un illecito, con uno scenario che potrebbe portare – in quel caso – dalla multa alla penalizzazione in punti o anche alla retrocessione come ipotesi estrema, se si dovesse dimostrare che, senza queste manovre, il club non avrebbe potuto iscrivere la squadra al campionato. Intanto il 27 dicembre il bilancio 2022 della Juventus verrà sottoposto all’assemblea degli azionisti, mentre il 18 gennaio verrà ufficialmente nominato il nuovo Cda. Un gennaio che si preannuncia molto intenso.