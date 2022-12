Esami al J Medical per Cuadrado

Sul fronte sportivo, mentre allo Stadium è in corso l'assemblea degli azionisti, al J Medical Juan Cuadrado si è sottoposto a degli esami per valutare i problemi fisici che lo hanno bloccato nelle ultime settimane, costringendolo a saltare le amichevoli contro Arsenal e Rijeka. La situazione è in miglioramento ma molto difficile che sia a disposizione per la ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio con la trasferta di Cremona.