Dall'inchiesta "Prisma" sui conti della Juventus al tema Superlega: ecco l'agenda con i prossimi appuntamenti chiave in casa bianconera. Mentre Allegri allena la squadra alla Continassa in vista della ripresa del campionato, la società prepara la strategia difensiva in vista del possibile processo

INCHIESTA JUVE: LA RICOSTRUZIONE IN 15 PUNTI