L’Inter vince 2-0 l’amichevole contro la Reggina, colpendo negli ultimi minuti, e mantiene l’imbattibilità in questa fase di pausa dai campionati. Decidono la sfida i due centravanti, Dzeko e Lukaku, schierati in tandem dall’inizio da Simone Inzaghi. I nerazzurri iniziano bene il match, con intensità, ma la prima vera chance è per i calabresi sugli sviluppi di un angolo: il colpo di testa di Gagliolo viene sventato da Onana. I nerazzurri ci provano in particolare dalla distanza, mentre da dentro l’area di rigore non riescono a impensierire seriamente gli avversari, almeno fino a pochi minuti dall’intervallo, quando un colpo di testa di Lukaku viene deviato da Ravaglia sul palo.

Dzeko e Lukaku colpiscono nel finale

Il tema dell’incontro non cambia nella ripresa, con la squadra di Simone Inzaghi che gestisce il gioco e i granata guidati dal fratello Filippo che non peccano di personalità e costruiscono trame interessanti per far male agli avversari. Onana si impegna ancora su Giraudo, Fabbian non trova di poco la porta, mentre dall’altra parte Bellanova manca di un soffio l’appuntamento col gol. Dopo una girandola di cambi che contribuiscono a rallentare il ritmo, l’Inter riesce comunque a sbloccare il punteggio nel finale con Dzeko che, di testa, sfrutta un calcio d’angolo di Calhanoglu per piegare la resistenza della Reggina. Prima del 90’ c’è anche spazio per il raddoppio firmato da Lukaku: il belga riceve da Dimarco e trafigge il portiere col mancino.