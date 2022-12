Sessione di allenamento mattutina per l'Inter di Simone Inzaghi. Dopo i giorni di sosta per le festività natalizie, i nerazzurri sono tornati in campo per preparare la ripresa del campionato, che vedrà la squadra di Inzaghi affrontare il Napoli, gara in programma il 4 gennaio alle 20:45. Il tecnico dell'Inter può sorridere perché Marcelo Brozovic è rientrato in anticipo di due giorni rispetto al programma post Mondiale. Dopo il piccolo problema fisico accusato durante la semifinale del Mondiale con l'Argentina, Brozovic non è sceso in campo nella finalina con il Marocco evitando così ulteriori guai fisici. Lautaro Martinez, fresco vincitore del Mondiale, è atteso in Italia il 29, mentre il 30 sarà ad Appiano per l’allenamento.