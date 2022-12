La sosta mondiale si è rivelata preziosa per Lorenzo Pellegrini, condizionato in questa prima parte di stagione da un problema al flessore. Una pausa salutare, che ha migliorato la condizione del capitano della Roma, elemento fondamentale per Mourinho nella rincorsa ad un posto in Champions

L’eccellenza nella passata stagione. La sufficienza in questa. Una sufficienza piena, ma a quelli come Lorenzo Pellegrini, dotati di talento sopra la media, è giusto chiedere di più. La pausa gli ha fatto bene. "Radio Trigoria" parla di un giocatore che riesce finalmente, per lui e per la Roma, a lavorare in allenamento con continuità nell’intensità. Un problema al flessore gli aveva condizionato questo aspetto prima della sosta mondiale; Pellegrini ha giocato diverse partite in condizioni non ottimali, soprattutto perché, non riuscendo a lavorare bene durante la settimana, faticava a trovare la condizione. Qualità e rendimento della passata stagione non possono avere nulla di casuale: colpi, visione di gioco, imbucate, fanno parte di un bagaglio tecnico che, o possiedi o non possiedi. E lui lo possiede. Pellegrini nella prima stagione di Mourinho ha fatto tutto e bene: gol, assist, da aggiungere alla capacità di inventare gioco efficace e verticale. Il suo ritorno all’eccellenza sarebbe un elemento determinante nella corsa ad un posto Champions.