Rafael Leao continua a mandare messaggi d'amore al Milan. L'attaccante portoghese, tornato a Milanello il 26 dicembre, ha pubblicato un post sui propri social esprimendo tutta la sua felicità per il ritorno al centro d'allenamento con i compagni di squadra. "Back Home", ha scritto il portoghese insieme con due cuoricini rossoneri. Non è, però, il primo messaggio che Leao manda al Milan negli ultimi giorni. "Un'esperienza in un nuovo campionato? Sì, in futuro... Ma ora sono concentrato al 100% sul Milan, con cui sono sotto contratto. La città mi piace molto. Il Milan è un top club, un club storico. Sto vivendo uno dei migliori momenti della mia carriera", aveva dichiarato di recente in un'intervista rilasciata alla stazione radiofonica portoghese RDP Africa. Con il contratto in scadenza nel 2024 il Milan spera che questi possano essere segnali di apertura da parte del giocatore in chiave rinnovo.