La scelta su Chiesa

Ci si aspettava Federico Chiesa almeno in panchina, per vederlo in campo per uno spezzone di gara. E invece l'attaccante bianconero (reduce dall’affaticamento muscolare che lo ha tenuto fermo per 15 giorni fino a Natale, dopo il lungo stop per il grave infortunio di gennaio) non è nemmeno in panchina. Una scelta concordata da Allegri con lo staff medico, all'insegna della massima prudenza. Chiesa è rimasto alla Continassa a lavorare, per essere pronto a tornare in campionato