Una pesante sconfitta ha chiuso l'inedito pre-campionato invernale del Milan. Un 3-0 in casa del Psv Eindhoven che non può ovviamente strappare sorrisi alla squadra di Pioli, compreso Simon Kjaer, entrato a metà del secondo tempo con il risultato ormai compromesso. Il difensore danese ha parlato a Sky Sport al termine del match: "Facciamo troppi errori, soprattutto tecnici, e dobbiamo migliorare in tante cose entro il 4, perché dopo non c'è più tempo - sono state le parole del centrale 33enne -. Dobbiamo cominciare bene l'anno, non era questo che volevamo oggi. Non è un problema di concentrazione, di mentalità, perché finora ho visto la squadra lavorare e stiamo bene da quel punto di vista, però nelle ultime tre abbiamo perso e dobbiamo cambiare. Nel nuovo anno faremo di tutto per prendere più punti possibili, abbiamo ancora la coppa, la Champions, è tutto in gioco. Siamo il Milan, abbiamo vinto lo scudetto l'anno scorso, i tifosi ci hanno sempre dato una grossa mano e saranno con noi fino alla fine".