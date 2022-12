Nell’anticipazione dell’intervista che verrà trasmessa in versione integrale domani dalle ore 14 in poi su Sky Sport 24 , Romelu Lukaku torna a parlare. Un anno dopo la celebre intervista rilasciata a Matteo Barzaghi , da calciatore del Chelsea che sognava il ritorno all’Inter, l'attaccante ha di nuovo aperto le porte di casa sua all’inviato di Sky Sport. Affrontando tanti temi, dal suo ritorno in Serie A all’ infortunio al suo futuro tra Inter e Chelsea, dalla rivalità con Ibrahimovic fino al suo mondiale con il Belgio , dal prossimo ct che vorrebbe guidasse la sua nazionale al trionfo dell’amico Lautaro . Questi gli appuntamenti di visione su Sky Sport 24 per l’intervista integrale a Lukaku: domenica 1 gennaio alle ore 14, 18 e 22, lunedì 2 gennaio alle ore 9, 10 e 11.

Lukaku: "Napoli? Abbiamo rispetto, non paura"

Ovviamente l’intervista al centravanti dell’Inter non poteva non affrontare il tema della corsa scudetto che passa dalla supersfida contro il Napoli del 4 gennaio. “Fino a quando una squadra non ha alzato trofeo tutto è possibile -le parole di Lukaku a Sky Sport- Questa è la cosa, fin quando uno non ha alzato il trofeo tutto è possibile nel calcio. Se ci credo? Sempre. Per quello giochiamo a calcio, devi credere nell’impossibile. Come la gente dice che è impossibile per noi, vediamo alla fine della stagione la squadra che alza il trofeo e sarà campione. Adesso nessuno ha alzato, siamo ancora lì, mancano ancora 6 mesi. Il campionato finisce il 6 giugno, ragazzi: non siamo ancora al 4 gennaio”. Contro il Napoli capolista, si annuncia una grande sfida: “L’allenatore è veramente forte. Spalletti ha fatto un ottimo lavoro dobbiamo dirlo. Hanno giocatori veramente forti, io sono stato fuori e ho visto tante loro partite. Il Napoli è in un bel momento. Sono primi in classifica. Abbiamo rispetto ma non paura”.