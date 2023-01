L’allenatore del Napoli ha festeggiato in un famoso locale in città e a un certo punto della festa viene letteralmente trascinato da Belen, che lo fa alzare dal tavolo, gli mette le mani sulle spalle coinvolgendo nel classico trenino di Capodanno. Spalletti, molto divertito, non si è negato. La showgirl argentina era a Napoli insieme a Stefano De Martino per la festa in piazza del Plebiscito