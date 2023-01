Piantedosi: "Numero significativo di Daspo"

In merito agli scontri sulla A1 tra ultras del Napoli e della Roma, il Ministro dell'Interno, dopo il Comitato per l'ordine e la sicurezza tenuto a Firenze, ha annunciato: "Ci sono elementi per un numero significativo di Daspo"

"Sono in corso accertamenti di attibuzione delle responsabilità, credo che ci siano elementi per un numero significativo di Daspo. Quello che ci muove è la tutela generale dell'ordine pubblico e l'attribuzione specifica di responsabilità". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza, da lui presieduto, a Firenze, in merito agli scontri sulla A1 tra ultras del Napoli e della Roma. Il Ministro ha poi ribadito: "Sto valutando provvedimenti, mi riservo di farlo a breve. Probabilmente sarà fatta una valutazione. Mi riservo di vedere i risultati del lavoro del comitato di analisi, ma non escludo provvedimenti. Ci sono in corso accertamenti per verificare le responsabilità".