Lesione di primo grado alla coscia destra. Questo il responso che arriva dalla Lazio al termine dei controlli effettuati alla clinica Paidea su Ciro Immobile, uscito dopo un'ora di gioco della gara contro il Sassuolo di domenica scorsa. "Il calciatore - continua il comunicato - ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Salta i match con Bologna di coppa Italia e Milan in campionato. In dubbio anche per la successiva partita contro la Fiorentina