Cosa attende la Juve adesso? Le prossime tappe

E Adesso cosa succede? In campo si riparte - per ora- da 22 punti in classifica in attesa - la prossima settimana- delle motivazioni della sentenza. Da allora la Juventus avrà un mese di tempo per presentare l’annunciato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, terzo e ultimo grado della giustizia Sportiva. Intanto la società del presidente Gianluca Ferrero dovrà anche fronteggiare gli altri rami d'indagine sportiva nati dall'inchiesta della procura di Torino.

L'altro filone plusvalenze, ad esempio, aperto sulle società che non erano coinvolte nel filone principale, e per il quale entro il 22 febbraio sapremo se si andrà a processo -ma alla luce della sentenza del 20 gennaio appare oggi scontato- e quello sulla cosiddetta "manovra stipendi". In questo caso bisognerà aspettare solo pochi giorni, fino a fine gennaio quando arriveranno gli eventuali deferimenti. Attenzione poi all'indagine aperta a livello europeo dalla UEFA, per potenziali violazioni delle norme sulle licenze e sul fair play finanziario e per l'eventuale mancato rispetto del settlement agreement firmato la scorsa estate. Infine la giustizia ordinaria. In questo caso l'appuntamento è per il prossimo 27 marzo quando nell'udienza preliminare per l'inchiesta Prisma verranno discusse le richieste di rinvio a giudizio per falso in bilancio per gli ex dirigenti della Juventus e la richiesta della stessa Juventus di spostare il procedimento da Torino a Milano, sede della Borsa.