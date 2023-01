Levine nel Cda: è il presidente degli Yankees

Novità in casa Milan. Randy Lewis Levine, attuale presidente del club di baseball dei New York Yankees, entra a far parte del Cda del Milan, come reso noto dal club con un comunicato ufficiale. "Il Consiglio di Amministrazione del Milan, riunito il 17 gennaio scorso, ha approvato l’ingresso di Randy Levine, presidente dei New York Yankees, quale nuovo consigliere. Randy Levine è presidente dei New York Yankees da oltre 20 anni ed è riconosciuto a livello globale come uno dei dirigenti più affermati nel settore dello sport e dell'intrattenimento. Alla guida di una delle squadre sportive più iconiche del mondo, Levine ha contribuito al costante successo della franchigia in termini di prestazioni sul campo, partnership commerciali e opportunità globali, per far crescere e rafforzare il brand dei New York Yankees. È stato anche determinante nello sviluppo del nuovo Yankee Stadium, completato nel 2009, rivoluzionando, inoltre, la distribuzione dei contenuti sportivi attraverso la creazione di YES Network e ha collaborato con i Dallas Cowboys per costituire Legends Hospitality LLC, un'azienda leader nello sviluppo di esperienze premium nello sport e nell’intrattenimento".