L'analisi di Stefano De Grandis in studio a Sky dopo il tonfo del Milan a San Siro contro il Sassuolo: "E' un momento di grande difficoltà per il club rossonero che stasera rischia di essere fuori dalle prime quattro posizioni. La squadra di Pioli, da candidata a competere con il Napoli per lo scudetto, si ritrova a dover tirare fuori le unghie. Il Milan è irriconoscibile: per l'allenatore è arrivato il momento di riflettere e di cambiare qualcosa". Guarda il video

